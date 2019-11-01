«Карпаты» – «Шахтер»: Превью матча

В субботу, 2 ноября, в 13-м туре чемпионата «Шахтер» во Львове встретится с «Карпатами». Начало матча – в 14:00, сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

Перед матчем. «Шахтер» – безоговорочный лидер чемпионата. Несмотря на сухую ничью с «Александрией» в предыдущем туре, отрыв «горняков» от «Динамо» по-прежнему составляет 10 очков. «Оранжево-черные» больше всех забивают (36) и меньше всех пропускают (6).

В августе подопечные Луиша Каштру уже играли во Львове и разобрались с одноименным клубом со счетом 2:0. Теперь на другом стадионе им предстоит встретиться с «Карпатами». Интересно, что победная серия команды со всеми соперниками в этом городе началась еще при Мирче Луческу (май 2016 года) и сегодня насчитывает 24 матча.

Соперник. «Карпаты» на 2 очка опережают замыкающих таблицу «Ворсклу» и «Львов». В 12 турах «зелено-белые» дважды победили, четырежды сыграли вничью и потерпели 6 поражений. К сезону футболистов готовил Александр Чижевский, под чьим руководством львовяне провели 6 летних матчей. Перед 7-м туром на пост главного тренера был назначен экс-наставник «Олимпика» Роман Санжар. Он дебютировал с домашней победы над «Ворсклой», но затем «Карпаты» уступили «Днепру-1», «Колосу» и «Александрии», расписали мировую в дерби со «Львовом», а в прошлый уик-энд отобрали очки у «Динамо» (1:1).

История взаимоотношений. Соперники провели 53 поединка в чемпионате: в 36 сильнее был «Шахтер», в 9 – «Карпаты» и 8 ничьих при разнице мячей 115–36. На поле львовян «горняки» выиграли ровно половину матчей (13 из 26), 4 раза не выявили победителя и 9 раз уступили (45–26).

Предыдущая встреча в чемпионате. 4 августа в рамках 2-го тура «Шахтер» одолел «Карпаты» в Харькове – 3:0. На 40-й минуте Марлос после классной передачи Патрика распечатал ворота Пидкивки, перед самым перерывом Мораес удвоил счет, а на 63-й Исмаили развернул комбинацию с Марлосом и сам ее в итоге и завершил.

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