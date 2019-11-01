Сначала репарации от России: Криклий рассказал за чей счет будут восстанавливать неподконтрольную часть Донбасса

Восстановление неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса не ляжет на кошельки украинцев. Об этом министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил в эфире телеканала «1+1».

«Украинцы не будут платить за неконтролируемую территорию, конечно нет. Это априори невозможно. Пусть сначала возвращает территории страна-агрессор, выплачивает репарации, а тогда мы будем думать, как будем вкладывать и восстанавливать территорию», – сказал министр.

По словам Криклия, правительство имеет намерения восстанавливать только подконтрольную часть региона. Для этого в Кабмине планируют привлечь инвесторов. Он утверждает, что уже есть крупные компании, которые готовы вкладывать в том числе в инфраструктурные проекты.

«А пока наша задача – обеспечивать связь с гражданами, которые верят в успех Украины. Мы обустраиваем контрольно-пропускные пункты, мы должны создавать больше сервиса, и этот вопрос касается не только востока Украины, но и аннексированного Крыма», – сказал Криклий.

Как сообщалось ранее, Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Матильда Богнер заявила, что пострадавшие от конфликта на Донбассе должны получить репарации и компенсировать ущерб должно правительство Украины. При этом она отметила, что это не означает, что правительство берет на себя ответственность за нанесение такого ущерба.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!