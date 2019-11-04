Амбулаторные карты и зловещее кресло: В «ДНР» показали разрушенную амбулаторию в Спартаке (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсети под ником «Заброшки.Донецк», побывал в Спартаке (Ясиноватский р-н, Донецкая обл.) и показал местную амбулаторию.

На вывеске заброшенного одноэтажного здания указано, что в здании располагалось учреждение «Спартаковская амбулатория общей практики – семейной медицины».

По словам дончанина, Спартак – это частный сектор, поэтому больница обслуживала небольшое количество людей. «Мы нашли эту амбулаторию, больницу», – сказал он.

В здании выбиты окна, мародеры вынесли из него все ценное. При этом сохранился некоторый инвентарь, в частности, гинекологическое кресло. Также в кабинете регистратуры сохранилась медицинская документация, карточки пациентов, ксерокопии паспортов, штампы.

«Больше всего меня поразило, что там несколько пачек амбулаторных карт и это зловещее кресло», – прокомментировал житель Донецка.

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