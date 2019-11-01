Участок разведения в Петровском: Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали обстрелы

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ продолжили наблюдать за отведением сил и средств на участке разведения в районе Петровского (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка). Об этом говорится в отчете Миссии.

Отмечается, что команда СММ слышала 2 выстрела из стрелкового оружия на расстоянии около 1–2 км к юго-западу (по оценке, в пределах участка разведения в районе Петровского).

Находясь приблизительно в 2 км к северу от Петровского, патруль Миссии слышал 2 выстрела из стрелкового оружия ориентировочно в 1–2 км к юго-юго-востоку и 3 взрыва неопределенного происхождения на расстоянии около 2–6 км в западном направлении (все, по оценке, вне участка разведения, но в пределах 5 км от его края).

30 октября за пределами участка разведения в районе Петровского наблюдатели впервые заметили 9 предупредительных знаков о минной опасности (квадратной формы красного цвета с надписью «Мины!» на русском языке) приблизительно в 1,5 км к северо-востоку от северо-восточного края участка.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал дату разведения сил и средств в Петровском, если будут соблюдены условия «режима тишины».

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что 29 октября в Золотом (Луганская обл.) началось разведение сил и средств, а после этого силы и средства разведут в Петровском. Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал разведение сил у Золотого «хорошей новостью».

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