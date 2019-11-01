В Краматорске маршрутка сбила ребенка. По предварительной информации, мальчик пересекал проезжую часть в неустановленном месте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Как рассказали в полиции, 31 октября в 12:30 водитель маршрутного такси «Рута» во время движения по ​​ул. Северской совершил наезд на 9-летнего мальчика. Ребенок пересекал проезжую часть – он пробегал перед автобусом, который стоял на остановке. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.

По данному факту в полиции открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами».

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: