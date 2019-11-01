Ситуация в пунктах пропуска утром 2 ноября: Проезда ожидали 235 авто

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил открылись согласно осеннего графика и работают в рамках введения режима «желтый», сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 31 октября линию разграничения через КПВВ пересекли 35,5 тыс. человек и 4,5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 8150 человек и 1030 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 7440 человек и 1270 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7400 человек и 1500 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3150 человек и 740 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 9400 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 235 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/50;

КПВВ «Марьинка» – 0/70;

КПВВ «Новотроицкое» – 25/50;

КПВВ «Гнутово» – 10/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Алик: «8:00. Октябрь в сторону Мариуполя. Машин много, обычная на магазине, льготная тоже большая»;

Ира: «8:17. Октябрь в сторону Мариуполя. Около 50 машин и льготных около 30».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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