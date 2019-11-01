В зоне проведения ООС прошла ​​ротация состава подразделений налоговой милиции

В зоне проведения операции Объединенных сил проведена очередная ротация 113 офицеров налоговой милиции, которые в течение последних четырех месяцев несли службу в районах проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает Государственная фискальная служба (ГФС).

Ротация прошла ​​31 октября.

В ГФС сообщили, что за время службы работниками был проведен осмотр и пропуск более 580 тыс. автомобилей и 4,7 млн граждан; выявлено 410 административных и 18 уголовных преступлений; из незаконного оборота изъято товарно-материальных ценностей на сумму более 116 млн грн; выявлено почти 600 попыток незаконного перемещения товаров через линию разграничения и 2 попытки перемещения наличности неизвестного происхождения в эквиваленте 1,5 млн грн.

Кроме того, было выявлено 28 лиц, причастных к незаконным вооруженным формированиям, 14 фактов перемещения наркотических веществ, 6 фактов перемещения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, 3 попытки вывоза транспортных средств на иностранной регистрации, 104 документа неустановленного образца и с признаками подделки.

В ГФС отметили, что в течение четырехмесячной службы в зоне ООС налоговики перекрыли канал контрабандного перемещения товаров с временно неподконтрольной украинскому правительству территории через незаконную переправу по реке Северский Донец.

Также правоохранители обнаружили и изъяли в Луганской области 50 тыс. тонн угля стоимостью 25 млн грн, завезенного из России по поддельным документам, прекратили в Донецкой области деятельность подпольного цеха по производству бумажных изделий с незаконным использованием одной из торговых марок Украины.

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