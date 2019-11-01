В Донецке в автомобиле на стоянке обнаружили взрывоопасный предмет

В неподконтрольном украинским властям Донецке в легковом автомобиле был обнаружен и обезврежен взрывоопасный предмет. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Как утверждают в «ДНР», 31 октября на ул. Куйбышева, на автостоянке возле стадиона «Металлург» в Ленинском районе сотрудники «МЧС» на пожарной технике обеспечивали пожарную безопасность во время обезвреживания взрывоопасного предмета в легковом автомобиле.

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