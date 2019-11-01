«Платные» кредиты и зарплаты до 100 тыс. грн: Названы схемы работодателей-аферистов

Пока украинские компании ищут специалистов рабочих сфер, интернет пестрит соблазнительными предложениями. Желающим готовы платить десятки тысяч гривен, и при этом даже напрягаться особо не надо, пишет «Сегодня».

Журналисты исследовали самые популярные предложения и констатируют, что это – золотая жила или способ наживы для аферистов.

На первом месте – высокооплачиваемая работа. Неизвестные компании предлагают выделять на работу только несколько часов в день, а платить обещают до 100 тыс. грн в месяц. Но что именно нужно делать – по телефону не говорят. Обещают прислать сообщение: «Там будет вся подробная информация, описание. Вы все поймете, все рассказывается, все показывается».

Чтобы получить желанный заработок следует предоставить персональные данные и номер карты.

Эксперт по подбору персонала предостерегает – это мошенническая схема. Ответственный работодатель всегда знает, когда и какую личную информацию вправе требовать от работника.

«Сейчас в Киеве средне-минимальная зарплата 12 тыс. грн за простую низко квалифицированную работу. Если вам за такую же работу предлагают зарплату в 3-4 раза выше – задумайтесь. Никакой работодатель до момента подписания с вами трудового договора не должен просить вас о предоставлении документов, о копии документов, о фото документов», – говорит эксперт по подбору персонала Юлия Дрожжина.

На втором месте – работа в социальных сетях. Здесь, прежде чем дать вам большую зарплату, псевдо-работодатели просят внести деньги. Обещают большие доходы: «Если вы активируете свой профиль – там минимальный вклад 1000 грн».

И таких объявлений куча. В одном потенциального рабочего просят... оформить кредит – зарегистрироваться по ссылке, взять беспроцентный займ и сразу вернуть. Программа называется «Приведи друга». За то, что люди регистрируются по вашей ссылке, деньги получаете вы и человек, который зарегистрировался. Выплаты обещают мгновенные, а доходы стабильные. «Если вы будете находить одного человека в день, доход в месяц 18 тыс. грн, если одного-двух, то 30 тыс. грн», – обещают работодатели.

Но платить деньги, чтобы устроиться на работу нельзя ни в коем случае, напоминает эксперт.

«Ни в коем случае не нужно платить ни за материалы, ни за какое обучение, ни за какие курсы, потому что никакой работодатель, который настроен на долгое и плодотворное сотрудничество, на то, чтобы вам выплачивать зарплату, не будет так делать», – настаивает Юлия Дрожжина.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!