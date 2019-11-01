Шаги властей по реинтеграции Донбасса последовательны, – эксперт

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая 30 октября на Форуме единства в Мариуполе, назвал базовые составляющие реинтеграции неподконтрольной части Донбасса. Шаги властей последовательные, однако следует более четко определить проблему. Об этом «Донецким новостям» сообщил политический эксперт Валерий Клочок.

По его словам, очень хорошо, что президент Зеленский представил стратегию власти по урегулированию конфликта. «Но она является такой в понимании самого президента, так как, согласно научному подходу, стратегия – это проблема, затем задания, далее модель и конкретный план обеспечения, реализации конечной цели стратегии», – объясняет эксперт.

«С проблемой и целью (первый и последний пункты) для украинцев все неоднозначно. Часть предпочитает воевать и дальше "до победного", часть готова к примирению на любых условиях, часть стремится к фактическому замораживанию конфликта по сценарию, близкому к Приднестровью (об этом свидетельствует социология)», – добавляет Валерий Клочок.

Поэтому, по его словам, следует определить более четко проблему. «И этой проблемой является война. И конечная цель прекращения ее имеет для различных социальных групп (особенно тех, кто проживает на временно неподконтрольной территории) довольно разную форму: особый статус, автономия, а-ля Приднестровье, "независимые республики" и так далее», – рассказывает эксперт.

И именно здесь, как говорит Валерий Клочок, скрывается ответ на вопрос модели, под которую и должен строиться конкретный план. «Учитывая то, что четкая модель будущей Украины для всех нас непонятна, следовательно, и план пока не может быть выписан. У меня есть четкое осознание того, что такой модели сегодня не знает ни Зеленский, ни кто-либо другой. И все же на данном этапе считаю шаги власти по реинтеграции логичными и последовательными», – резюмирует эксперт.

С мнениями иных экспертов по данной теме можно ознакомиться в нашем материале «Реинтеграция Донбасса "от Зеленского": Плюсы и минусы президентского "кейса мира"».

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