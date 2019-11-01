Пристайко рассказал об отборе кандидатов на обмен пленными

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что сейчас проходит период подбора подходящих кандидатов на обмен, передает ТСН.

По его словам, сейчас изучаются дела кандидатов на обмен, а также возможность их освобождения.

«Это не период ожидания – это период подбора подходящих кандидатов на обмен, изучение их дел и одновременная возможность освобождения. Обмен – это фраза, которая используется скорее в медиа, мы используем другую фразу – одновременное освобождение. Это больше похоже на то, над чем действительно работают обе стороны», – заявил министр.

При этом он отметил, что обмен не привязывается к дате проведения встречи в Нормандском формате.

«Мне бы хотелось, чтобы он произошел максимально быстро. Мы вообще не привязываемся к нормандскому саммиту. Если саммит лидеров и поспособствует обмену, мы не имеем ничего против. Для нас любая задержка с освобождением людей, это, мягко говоря, трагедия. Мы не привязываемся к этому никоим образом», – отметил он.

Ранее Пристайко заявлял, что новый обмен пленными будет касаться трех групп людей.

Напомним, в «ДНР» заявили о готовности обменять пленных по формуле «102 на 50».

Как сообщалось ранее, в «ДНР» запрашивают у украинской стороны 256 человек в рамках обмена «всех установленных на всех установленных».

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: