Сводка из зоны ООС за 31 октября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 15 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). В том числе обстрелы велись с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В ходе обстрелов со стороны НВФ один украинский военный был ранен, еще один получил боевые травмы. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

вблизи Новогригорьевки и Невельского – из станковых противотанковых гранатометов;

неподалеку Каменки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

в районе Водяного, что на Приазовье – из вооружения БМП-1, стрелкового оружия и гранатометов различных систем;

у Лебединского – из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершал обстрелы:

неподалеку Светлодарска – из автоматических гранатометов;

неподалеку Луганского – из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов;

у Новолуганского – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Крымского – из минометов калибром 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Пивденного – из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

у Троицкого – из крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Новотошковского – из минометов калибром 82 мм.

С начала текущих суток НВФ в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» обстреляли украинские позиции у Луганского из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В «ДНР» заявляют, что «войска Киева за минувшие сутки 16 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 128 единиц. Обстрелам подверглись поселок шахты "Трудовская", "Вольво-центр", Спартак, Лозовое, Ясиноватая, Васильевка, Крутая Балка на донецком направлении, поселок шахты им. Гагарина, Доломитное, Зайцево на горловском направлении, Белая Каменка, Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.), Заиченко на мариупольском направлении. При обстрелах применялись ПТУР, минометы калибром 82 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

На момент подготовки материала в «ЛНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.

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