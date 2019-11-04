Ценники для овощей написаны от руки: В Донецке показали цены на продукты в супермаркете (Фото)

Пользователь соцсетей Артем Рыбин в неподконтрольном украинским властям Донецке побывал в супермаркете «Парус». Рыбин рассказал о ценах на продукты.

Так, в «Парусе» продают грибы, овощи и фрукты по цене за 1 кг:

шампиньоны – 250 руб. (97 грн по местному курсу на 4.11.2019);

огурцы – 84 руб. (32 грн);

помидоры разных сортов – 120-276 руб. (46-107 грн);

перец сладкий оранжевый, желтый – 276 руб. (107 грн);

лук – 100 руб. (39 грн);

чеснок – 218 руб. (84 грн).

Примечательно, что все ценники для овощей в супермаркете написаны от руки.

Яйца продают по 85 руб. (33 грн) за десяток.

Мясо стоит (цена за 1 кг):

свиная вырезка – 289 руб. (112 грн);

акционная цена на свинину – 239 руб. (92 грн);

куриные окорочка – 172 руб. (66 грн);

курица (тушка) – 128 руб. (49 грн);

индюшиное мясо – 289 руб. (112 грн).

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: