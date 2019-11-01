Россия не демонстрирует стремления к миру, – США в ОБСЕ

Украинская власть показала свою приверженность мирному урегулированию на Донбассе, однако Россия не демонстрирует аналогичного стремления к миру. Об этом заявил временный поверенный в делах США Гарри Кемиан во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает «Укринформ».

«Успешное начало разведения (в районе Золотого – прим.), а также продолжающийся прогресс в вопросе строительства моста в Станице Луганской – это еще одно доказательство ощутимых последствий преданности администрации Зеленского мирному урегулированию конфликта. Мы отдаем должное Украине за эти усилия, включая одобрение в рамках Трехсторонней контактной группы так называемой "формулы Штайнмайера". К сожалению, Москва не продемонстрировала аналогичной приверженности достижению мира», – заявил он.

Американский дипломат подчеркнул, что Россия продолжает не выполнять свои оборонные обязательства на востоке Украины, а также «откладывает встречу лидеров нормандской четверки».

«Россия не смогла вывести из Украины силы, вооружение и технику, как это предусмотрено Минскими договоренностями и в "формуле Штайнмайера", а на прошлой неделе снова отправила конвои в Украину», – отметил Кемиан.

Кроме того, Россия и ее «прокси» систематически ограничивают передвижение персонала Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине, «что ограничивает возможности Миссии наблюдать за конфликтом и выполнять свой мандат».

«Соединенные Штаты полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды. Мы не признаем и никогда не признаем попытку аннексии Крыма. Мы присоединяемся к нашим европейским и другим партнерам и подтверждаем, что наши связанные с Минским соглашениями санкции в отношении России будут оставаться в силе, пока Россия полностью не выполнит свои обязательства в рамках Минских договоренностей. Отдельные санкции, связанные с Крымом, будут оставаться в силе, пока Россия не вернет полный контроль над полуостровом Украине», – подчеркнул представитель США в ОБСЕ.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!