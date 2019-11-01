В двух областях Украины нашли тайники с оружием (Фото)

Во Львовской и Херсонской областях Служба безопасности Украины выявила места незаконного хранения оружия, боеприпасов и взрывчатки. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Так, в Бориславе (Львовская обл.) из схрона, оборудованного в нежилом здании, правоохранители изъяли 400-граммовую тротиловую шашку, автомат АК-47, четыре гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами к ним.

«Тайник был обустроен вблизи нефтяных скважин. Оружие и боеприпасы были упакованы в мешки и скрыты между бетонными плитами», – отметили в пресс-центре.

Из тайника недалеко от Новой Каховки (Херсонская обл.), в лесополосе, изъяты восемь выстрелов к подствольному гранатомету ВОГ-25, девять гранатометным выстрелов, четыре взрывных механизма, пять окопных и кумулятивных зарядов. Также обнаружена 200-граммовая тротиловая шашку, граната и более 16 тыс. патронов различного калибра.

Фото: пресс-центр СБУ

«В обоих случаях в рамках уголовных производств по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления источников происхождения средств поражения и лиц, причастных к обустройству схронов», – отметили в СБУ.

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