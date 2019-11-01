Пытался дать взятку: На КПВВ «Гнутово» задержали дончанина

На КПВВ «Гнутово» мужчина, который прибыл на въезд с временно неподконтрольной части Донецкой области пытался дать взятку пограничникам. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко.

Мужчина пытался по маршруту Донецк-Мариуполь пересечь линию разграничения без осмотра авто, предложив за беспрепятственный пропуск 500 грн.

«Во время осмотра авто общей смотровой группой в составе пограничников и представителей ГФСУ, было обращено внимание на нервозное поведение водителя, принято решение для вывода транспортного средства из общего потока для проведения углубленного осмотра. В это время водитель автомобиля предложил пограничному наряду неправомерную выгоду в размере 500 грн за пропуск без проведения углубленного осмотра», – написала она.

Военнослужащие из состава Объединенных сил отказались от взятки, факт зафиксирован, сообщение о совершении уголовного преступления передано в Нацполицию.

«Пограничники из состава Объединенных сил напоминают: пропуск через линию разграничения, прохождение всех контрольно-проверочных процедур является бесплатным. Предложение же неправомерного вознаграждения военнослужащим несет за собой уголовную ответственность», – подчеркнула Карпиленко.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!