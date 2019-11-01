В «ДНР» заявили о выдаче жителям 33 тыс. российских паспортов

Более 33 тыс. человек на неподконтрольной украинским властям части Донецкой области получили российские паспорта. Об этом заявил замглавы «миграционной службы ДНР» Игорь Скребов, передают местные интернет-ресурсы.

«За прошедшие полгода органы и подразделения миграционной службы Донецкой народной республики приняли более 55 тыс. заявлений от граждан ДНР на приобретение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке», – сказал Скребов

Он отметил, что более 35 тыс. получили подтверждение о получении гражданства и более 33 тыс. получили сами паспорта.

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