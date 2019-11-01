Добровольцы покидают Золотое: В полиции прокомментировали ситуацию

Активисты-добровольцы покидают населенный пункт Золотое (Луганская обл.). Там осталось только 10 человек. Об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции Вадим Троян, передает «Hromadske».
Он уточнил, что оружие из населенного пункта добровольцы вывезли в сопровождении полиции. Оставшиеся в населенном пункте добровольцы помогают местным жителям.
«Эти волонтеры и есть ветераны, сейчас они помогают местным жителям, например, заказывают волонтерскую потребность для этих населенных пунктов, раздают ее. Сейчас они делают волонтерское дело», – рассказал Троян.
Замглавы Нацполиции отметил, что сейчас согласно плану военные выполняют свои задачи, а полиция – свои. По его словам, в Золотом сейчас взвод Нацгвардии помогает полиции обеспечивать порядок, и пока внештатных ситуаций не возникало.
Напомним, 29 октября в Золотом началось разведение сил и средств, а после этого силы и средства разведут в Петровском (Донецкая обл.). Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал разведение сил у Золотого «хорошей новостью».
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