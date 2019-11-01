Под Новой Ласпой авто НВФ «ДНР» подорвалось на мине, – штаб ООС

Автомобиль незаконных вооруженных формирований «ДНР» в районе населенного пункта Новая Ласпа подорвался на мине. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщает штаб операции Объединенных сил.

«По свидетельству мирных граждан Украины, которые вынуждены проживать на оккупированной территории, но не имеют отношения к деятельности вооруженных формирований РФ, в районе населенного пункта Новая Ласпа на временно оккупированной территории Донецкой области автомобиль оккупантов подорвался на мине. Ее заложили и успешно забыли о местонахождении сами "асвабадители"», – говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что боевые действия на этом участке вчера, 31 октября, Объединенными силами не велись. Украинские военнослужащие никаких пусков ПТУР не совершали.

При этом украинские военные обвинили «ДНР» в провокации.

«Противник традиционно обратился к информационным манипуляциям и использовал этот факт в ходе очередной попытки дискредитировать Объединенные силы. "Фейкометы" из ОРДЛО пытаются скрыть собственные потери в результате неосторожного обращения с вооружением. Так, пропагандистский ресурс российских оккупантов "ДАН" опубликовал информацию о том, что с украинской стороны якобы обстреляли противотанковой управляемой ракетой санитарный автомобиль вооруженных формирований РФ, который ехал оказывать медицинскую помощь гражданским жителям. Традиционно для российской пропаганды акцент сделан на больном ребенке, которого якобы намеревались лечить "ополченцы". В сообщении отсутствуют материалы фото- или видеофиксации», – говорится в сообщении.

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