В Донецке в аварию попал автомобиль «полиции» (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня, 1 ноября, произошло ДТП с участием «полиции». Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как рассказывают дончане, авария произошла на ул. Ткаченко в Ленинском районе: столкнулись легковые автомобили, один из которых – «полицейский». Также очевидцы публикуют фото с места ДТП:

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