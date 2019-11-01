В Кабмине предварительно смоделировали терустройство областей из 100 районов

В правительстве осуществили предварительное моделирование территориального устройства областей, в результате чего получилось 100 районов на всю Украину. Об этом заявила министр развития громад и территорий Украины Алена Бабак, передает УНН.

«С учетом методических рекомендаций областные районные группы совершили моделирование административно-территориального устройства областей – в результате получилась цифра 100 районов. Однако пока эта цифра является только экспертной. Финальное субрегиональное моделирование должно состояться после 100%-го завершения формирования состоятельных громад», – отметила Бабак.

По ее словам, после реформирования органов местного самоуправления базового уровня, создания состоятельных громад произойдет переформатирование районного уровня – укрупнение районов, оптимизация РГА и последующее создание префектур. На сегодня в Украине существует 22 района, границы которых полностью совпали с границами объединенных территориальных громад.

Как сообщалось ранее, неподконтрольную часть территории Донецкой области поделили на громады.

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