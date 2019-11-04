В Донецке на кладбище, примыкающем к аэропорту, продолжают хоронить людей (Фото)

В неподконтрольном украинской власти Донецке на Новоигнатьевском (Иверском) кладбище, что примыкает к разрушенному аэропорту, появляются свежие захоронения. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

«Несмотря на то, что кладбище разрушено, на нем продолжают хоронить людей. Даже в октябре этого года там появились свежие могилы», – пишет автор поста в одном из местных пабликов.

Также он показал в фото, как выглядит кладбище сегодня:

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