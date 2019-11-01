Донбасс имеет больше общего культурного наследия с Украиной, чем с Россией, – опрос (Инфографика)

Большинство украинцев считают, что Донбасс имеет больше общего исторического и культурного наследия с Украиной, чем с Россией. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 1 ноября, в ходе презентации результатов социологического опроса касательно общественного мнения о ситуации на Донбассе рассказала научный директор Школы политической аналитики НаУКМА, доцент, кандидат социологических наук Анна Осипчук.

По ее словам, проведенное исследование репрезентативно для всего населения Украины – по макрорегионам, по образовательным группам, по сельской и городской местности и другим признакам.

Как отметила Осипчук, в первую очередь у респондентов спросили о гуманитарной политике и задали вопросы, которые касаются культурного единства, информационной политики. «Так, например, мы спросили, согласны ли украинцы с тем, что большая часть культурного продукта – книг, сериалов, фильмов – должны быть на украинском языке для жителей Донбасса, или не согласны», – рассказала она.

По словам научного директора Школы политической аналитики НаУКМА, 56% согласились, что большая часть культурных продуктов должна быть на украинском языке против 43,2% несогласных. «В то же время, 41,9% согласны, что создание телевизионного русскоязычного канала для Донбасса было бы благоприятно для реинтеграции неподконтрольных территорий», – сообщила она.

Также доцент отметила касательно этого вопроса большой процент тех, кто не определился.

Еще один вопрос из этого блока касался исторического наследия. Большинство, 61,4%, считают, что Донбасс имеет больше общего исторического и культурного наследия с Украиной, чем с Россией. 14,6% придерживаются противоположного мнения. Многие выбирают компромиссный вариант: и да, и нет.

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