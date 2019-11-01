Жители Покровска за месяц принесли в полицию 64 «ствола»

За месяц жители Покровска (Донецкая обл.) сдали в полицию 64 единицы огнестрельного оружия. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщает пресс-служба полиции города.

В полиции напомнили, что с 1 по 31 октября на Донетчине проходил месячник добровольной сдачи оружия. Граждане, владеющие оружием и боеприпасами без законных оснований, могли добровольно сдать их в полицию, избежав при этом уголовной ответственности.

«За месяц проведения мероприятий жители сдали в Покровский отдел полиции 32 единицы огнестрельного оружия (нарезного и гладкоствольного), более 130 боеприпасов различного калибра, 10 единиц специальных средств (револьверов и газовых пистолетов), гранату и 1 снаряд», – сообщили в пресс-службе.

В полиции также напомнили, что те, у кого оружие изымается сотрудниками полиции принудительно, привлекаются к уголовной ответственности по ст.263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает до 7 лет лишения свободы.

«Граждане, добровольно сдавшие органам власти оружие, согласно ч. 3 ст. 263 Уголовного Кодекса Украины освобождаются от уголовной ответственности. При этом охотничье оружие, хранившееся без разрешения, можно зарегистрировать на свое имя. Получить дополнительную информацию можно в отделах полиции или по телефону 102», – добавили в полиции.

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