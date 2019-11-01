Донецкая область потеряла 100 млн. грн. на финансирование проектов

Финансирование проектов в Донецкой области, реализация которых в текущем году осуществляется за счет денег Государственного фонда регионального развития (ГФРР), уменьшилось на 100 млн. грн. Вместо утвержденных на 2019 год 853 млн.грн. из выделили 754 млн. грн. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщает Донецкий Центр развития местного самоуправления Программы «U-LEAD с Европой».

«Правительство забрало деньги из тех проектов, по которым был риск невыполнения до конца года. Еще в сентябре Кабмин поручил облгосадминистрациям дополнительно проработать перечень проектов и определиться с исключением или уменьшением объема финансирования по таким проектам. С начала года в государственный бюджет на текущий год заложили почти 7,7 млрд. на реализацию через ГФРР 707 инвестиционных программ и проектов. На Донецкую область выделили 853 млн. грн. из этой суммы», – говорится в сообщении.

Отмечается, что полностью исключено 16 проектов и уменьшена сумма финансирования 9 проектов. В частности, уменьшили финансирование на капитальный ремонт Дробышевский школы в Лиманской ОТГ.

Забрали финансирование двух проектов, за реализацию которых отвечают коммунальщики. Это капремонт магистрального Второго Донецкого водопровода в Славянском районе, каким должен заниматься областной департамент ЖКХ и реконструкция системы водоснабжения по ул. Дуднича в Кальмиусском районе Мариуполя, за которую отвечает Мариупольское управление водопроводно-кканализацийного хозяйства.

«Главной причиной уменьшения объемов финансирования в Кабмине называют риск неиспользования денег и соответственно не реализацию проектов. Для общин это дополнительный колокольчик более качественно подходить к подготовке проектов. Донецкий ЦРМС предоставляет экспертную и методическую поддержку общинам при подготовке проектных заявок», – прокомментировал ситуацию советник по вопросам регионального развития Донецкого ЦРМС Артем Колодезний.

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