В Северодонецке у двух 13-летних девушек ночью полицейские изъяли марихуану

В Северодонецке патрульные обнаружили у двух несовершеннолетних девушек, которые посреди ночи гуляли по городу, запрещенные вещества. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщает Патрульная полиция Луганской области.

«Двух подростков заметили патрульные роты ТОР около трех часов ночи на проспекте Гвардейском. По словам 13-летних девушек, они возвращались домой от друзей. Полицейские немедленно известили родителей несовершеннолетних, о местонахождении их детей», – говорится в сообщении.

Во время общения с патрульными одна из девушек достала из кармана пакетик с серо-зеленым веществом. По ее словам там была марихуана.

По факту обнаружения возможно наркотического вещества на место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения обстоятельств. В дальнейшем делом будут заниматься следователи и инспекторы ювенальной превенции.

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