Власть обязана очертить «красные линии» в поиске решения по реинтеграции Донбасса, – эксперт

В поиске единого для большинства украинцев решения по реинтеграции неподконтрольной части Донбасса власть обязана сразу очертить «красные линии» для себя. Об этом «Донецким новостям» сообщил руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

«Озвученные президентом Зеленским пункты – это всего лишь максимум-принципы, даже не очерки обещанной стратегии. Все же стоит подождать публикации хотя бы концепции», – сказал Чаленко.

«Тем не менее, я рад тому, что первым делом звучит пункт о прозрачности и публичности. Это говорит о том, что власть хотя бы пытается учиться на своих ошибках, которые она допустила, например, в русле темы "формулы Штайнмайера"», – добавил он.

Руководитель Центра анализа и стратегий считает, что, говоря о консенсусе, власть обязана сразу очертить «красные линии» для себя. «Поскольку есть риски того, что в поиске единого решения для большинства – мы будем двигаться в системе координат, заданных Москвой», – отметил Игорь Чаленко.

С мнениями иных экспертов по данной теме можно ознакомиться в нашем материале «Реинтеграция Донбасса "от Зеленского": Плюсы и минусы президентского "кейса мира"».

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