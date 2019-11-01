На улицы Мариуполя вышли 30 новых автобусов (Фото)

Сегодня, 1 ноября, на улице Мариуполя вышли 30 новых автобусов, из них – 5 «гармошек». Транспорт получен в рамках реализации совместного проекта Мариупольского городского совета и Международной финансовой корпорации (IFC), сообщает пресс-служба горсовета.

Сообщается, что с сегодняшнего дня новые автобусы усилят работу старых маршрутов.

«Они пойдут по маршрутам – 12А и 15А, 25», – отметили в мэрии.

Фото: пресс-служба Мариупольского горсовета

Там также напомнили, что сотрудничество с IFC предусматривает покупку 64 новых автобусов на сумму 12,5 млн евро: 15 «гармошек» марки «МАЗ 215» и 49 автобусов марки «МАЗ-203».

«Запуск новых автобусов позволит решить внутреннелогистические проблемы города. Совместно с IFC разработана транспортная модель города. Она построена на сложных математических расчетах. Учли движение всех видов транспорта, как частного, так и общественного. Создан и описан граф сети города с указанием разрешенных маневров, скоростей, количеством полос, пропускными возможностями и другими атрибутами», – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в рамках сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития планируется приобрести 72 троллейбуса (15 из них с динамической подзарядкой) и выполнить реконструкцию депо. Инвестиции в проект – более 17 млн евро. Всего инвестиции в проекты по обновлению коммунального парка составляют более 30 млн евро.

В пресс-службе также напомнили, что за три года Мариуполю удалось обновить часть изношенного коммунального транспорта. Закуплено 113 единиц техники: 60 трамваев, 24 троллейбуса и 29 новых автобусов.

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