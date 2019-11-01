Идея информационной интеграции Донбасса для многих украинцев размыта, – эксперт

Большинство украинцев считают, что для эффективной информационной интеграции неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса нужна отдельная структура. При этом показательным является большой процент тех, кто не уверен в ее необходимости. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 1 ноября, в ходе презентации результатов социологического опроса касательно общественного мнения о ситуации на Донбассе рассказала научный директор Школы политической аналитики НаУКМА, доцент, кандидат социологических наук Анна Осипчук.

По ее словам, в ходе опроса украинцев спросили, что нужно для лучшей информационной интеграции неподконтрольных украинским властям территорий. В частности, нужна ли для этого отдельная структура. «С этим согласились 41,6% против 22,3%. Но более трети, это 36% фактически не уверены, нужна ли такая структура, или выбирают ответ "Сложно сказать"», – сообщила она.

Продолжая тему, Осипчук отметила, что сама идея информационной политики и информационной интеграции является для многих украинцев довольно размытой. Поэтому неизвестно, одинаково ли представляют себе такую структуру люди, отвечающие на вопрос, нужна она или нет. «Поэтому важно понимать, что показательным является большой процент фактически, так сказать, не ответов», – резюмировала научный директор Школы политической аналитики НаУКМА.

Напомним, большинство украинцев считают, что Донбасс имеет больше общего исторического и культурного наследия с Украиной, чем с Россией.

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