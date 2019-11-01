Большинство украинцев считают, что переселенцы должны участвовать во всех выборах, – опрос

Большинство украинцев считают, что внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) необходимо предоставить право голоса во всех выборах, включая местные. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 1 ноября, в ходе презентации результатов соцопроса* касательно общественного мнения о ситуации на Донбассе рассказала научный директор Школы политической аналитики НаУКМА, доцент, кандидат социологических наук Анна Осипчук.

По ее словам, в ходе проведенного опроса украинцев спрашивали об интеграции внутренне перемещенных лиц и людей, которые сейчас проживают на временно неподконтрольных украинским властям территориях. «Мы в первую очередь спрашивали о ВПЛ касательно их интегрированности и возможности принимать участие в политической жизни. Абсолютное большинство населения согласны с тем, что ВПЛ необходимо предоставить право голоса во всех выборах, включая местные. А именно это 79,5%», – сообщила Осипчук.

При этом, по словам доцента, если смотреть разрез по макрорегионам, то видно, что наиболее настойчиво на этом стоят жители юга и востока Украины. «И мы бы это объяснили тем, что именно эти регионы приняли наибольшее количество ВПЛ и именно там этот вопрос является наиболее актуальным», – сказала Осипчук.

Напомним, большинство украинцев считают, что Донбасс имеет больше общего исторического и культурного наследия с Украиной, чем с Россией.

Напомним, как заявил глава Комитета ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец, ВПЛ будут иметь право участвовать в местных выборах. Уже в ближайшее время для всех переселенцев восстановят право голоса.

Как сообщалось ранее, по данным МОМ, во II квартале 2019 года в ходе опроса переселенцев 51% из них сообщили, что интегрированы в местную громаду, еще 40% – интегрированы частично.

*Опрос проведен в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме АР Крым с 8 по 20 сентября 2019 года. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на подконтрольных украинским властям территориях. Были опрошены 2035 респондентов. Выборка репрезентативна для взрослого населения, постоянно проживающего на территории Украины, которое не проходит военную службу и не находится в тюрьмах или медицинских учреждениях (больницах, медицинских интернатах).

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