В «ДНР» сообщили о ранении мирного жителя Ясиноватского района

Сегодня, 1 ноября, житель неподконтрольной украинским властям части Ясиноватского района (Донецкая обл.) в результате обстрела получил осколочные ранения. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«В результате обстрела осколочные ранения левой ноги и правого плеча получил мужчина, 1979 г.р., проживающий по адресу Ясиноватский район, станция Донецк-Северный, д. 18, кв. 18», – говорится в сообщении.

Пострадавший доставлен в травматологический центр, где находится на операции.

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