В «ЛНР» заявили о завершении отвода своих формирований у Золотого

Незаконные вооруженные формирования «ЛНР» завершили процесс отвода войск в районе Золотое (Луганская обл.). Об этом сообщила «народная милиция», передают российские СМИ.

«Народная милиция завершила в соответствии с планом-графиком, согласованном в Минске, возобновленный процесс разведения сил и средств на участке № 2 "Золотое". О чем было сообщено представителям миссии ОБСЕ, осуществлявшим мониторинг на участке разведения сил и средств», – говорится в сообщении.

Напомним, 29 октября в Золотом началось разведение сил и средств, а после этого силы и средства разведут в Петровском (Донецкая обл.). Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал разведение сил у Золотого «хорошей новостью».

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