Обстрелы продолжаются: Дату разведения в Петровском планируют пересмотреть

Из-за ситуации с безопасностью в Петровском (Донецкая обл.) дата разведения сил и средств будет перенесена. Об этом сегодня, 1 ноября, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, передает УНН.

«Действительно, обстрелы были (в области разведения в Петровском – прим.), поэтому мы ожидаем пересмотр даты. Последние обстрелы были 30 октября», – сказал министр.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал дату разведения сил и средств в Петровском, если будут соблюдены условия «режима тишины».

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что 29 октября в Золотом (Луганская обл.) началось разведение сил и средств, а после этого силы и средства разведут в Петровском. Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал разведение сил у Золотого «хорошей новостью».

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