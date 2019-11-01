Приставили ствол к голове мастера: Как в прифронтовом Счастье работает парикмахерская (Фото)

В прифронтовом городе Счастье (Новоайдарский р-н, Луганская обл.) работает парикмахерская, которая не закрывалась даже во время обстрелов. Через срез посетителей салона – раскрываются особенности жизни города.

Счастье находится вблизи линии фронта. До войны это был пригород Луганска, дорога до которого занимала менее часа (24 км). Сегодня нужно проехать четыре блокпоста.

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На центральной улице Донецкой кипит жизнь городка. Там находятся супермаркет, рынок, аптека, ломбард и почта. Здесь же работает «Натали» – одна из 7-ми парикмахерских города.

Хозяйка салона – Елена Дзюба. «Моя мама всю жизнь работала парикмахером. Мечтала открыть свой салон. Мечта осуществилась, мы работаем уже 15 лет. После открытия долго "набивали" клиентов, искали мастеров. У нас две девочки работают со дня открытия. Есть мастер, которая работала в Луганске. К ней оттуда постоянно ездят стричься. Есть те, кто переехал из Счастья в Северодонецк, а стричься ездят сюда. Есть клиенты, которые стригутся у нас с дня открытия все 15 лет», – рассказывает она.

«Натали» – единственная парикмахерская, которая работала во время боевых действий. Людей в 2014 году приходило стричься очень мало, но все равно даже в момент боевых действий у парикмахерской были клиенты. «Однажды перед салоном упала бомба. Выбила окна, перебила свет. Клиентов стригли на балконе. Два года мы работали, заколотив окна и двери досками. Можно было казино открывать. Только в прошлом году все отремонтировали», – делится женщина.

Елена вспоминает, что однажды зашли военные, приставили пистолет к голове мастера. «Сказали – нужно делиться. А в кресле сидел пьяный военный. Он выстрелил. Хорошо, что автомат дулом вниз держал. Случайно нажал на курок. Я все вспоминать не хочу. Это давно было. Сейчас положительные военные, слава Богу. С 2016-го – все хорошо», – говорит Дзюба.

Она не уточняет, какой стороны конфликта были эти военные: «Я не интересовалась. Когда сидит перед вами неадекват с полным арсеналом, вы бы спрашивали? Я не уверена».

«Натали» – это еще место общения местных жителей. Но о политике сейчас говорят меньше.

«С клиентами разговариваем о погоде, политике, музыке. Если найдем общий язык, можем говорить о детях, состоянии школы. Абсолютно обо всем... Раньше [о политике] спорили. Сейчас люди больше возмущаются размером зарплат и пенсий. У нас люди должны расслабляться. По телевизору включаем музыкальные каналы. Новости – только по просьбе», – поясняет Елена.

Цены в парикмахерской не поднимают – понимают финансовое положение жителей. Наиболее частые клиенты сейчас – военные. «Спасибо военным, ходят к нам. У них есть возможности чаще подстригаться. Только на них равняться я не могу», – отмечает Елена.

Илья – военный, постоянный клиент «Натали». «Раз в месяц стригусь коротко. Парикмахерская – это способ на 15 минут забыть про войну. Тут я действительно отдыхаю. С мастером можно поговорить обо всем. Ему можно выговориться, зная, что дальше эти слова никуда не пойдут», – говорит он.

Мужчина хотел пойти на службу еще в юности, но тогда не сложилось. «В 2015 году у лучшего друга брат погиб в Сухой Балке. Он сказал, что пойдет служить на контракт. Я прикинул плюс к минусу и пошел с ним. Мои родители долго не знали, где я. Сестра раскрыла все карты. Отправила мне посылку, чек забыла в кармане. Мать стирала вещи и увидела… Военные отдыхают по-разному. Кто-то любит выпить. Сейчас не 2014 год, когда по городу ходили "аватары" (в смысле "синие", сленговое название пьяных людей, – ред.), обвешанные гранатами с полным боевым комплектом. За пьянки сильно наказывают морально и финансово. Мое расслабление – это машина. Ночь. Ты спокойно едешь, слушаешь музыку. У тебя возникают разные мысли. Обдумываешь свою жизнь, взвешиваешь плюсы, минусы. Думаешь про жену и ребенка», – делится Илья.

«Большинство парней, которые ушли на войну, не возвращаются прежними. Те, кто служили в 2014-2015 годах, вернулись и не смогли находиться дома. Они ушли с войны, но война не ушла из них. Война будет преследовать нас всю жизнь. Парни не видят себя в спокойной жизни и возвращаются сюда. 80% мужиков разводятся со своими семьями. Жены не понимают, почему мужья сюда едут», – добавляет он.

Илья констатирует, что война серьезно отразилась на местном населении. «Возьмем Счастье и Станицу Луганскую. В Счастье люди проще идут на разговор. В Станице процентов 60 населения к военным настроены отрицательно. Мы живем в двух разных Украинах. Луганская и Донецкая область ощущали, что к ним в дом пришли. Жители думали, смогут они завтра проснуться или нет. Харьковская область – это уже другая Украина. Там ощущаешь, люди не знают, что такое война. Они не слышали взрывов, криков людей. Они не понимают, что война рядом, к ним домой могут прийти», – говорит он.

В Счастье особо нет мест для отдыха. Зимой – бильярдная. Летом ходят в лес гулять, к друзьям в гости. Больше и пойти некуда. «Моральная обстановка в городе тяжелая. Выехать отсюда сложно… Наши клиенты любят красить волосы. Мне кажется, ни в одном городе столько не красятся, как в Счастье. Для них это – способ самоутверждения… В 2015-м клиентки говорили: "Почему я умирать некрасивой должна?". Тогда только и обсуждали, как прошла ночь, куда снаряд прилетел. Все ли целы, все ли живы. [Сейчас] военные приходят почувствовать себя обычными людьми. Отсидев восемь месяцев в окопе, они удивляются – о, вода горячая, сама течет!», – рассказывает парикмахер Людмила.

«Сейчас [в городе] относительно стабильно. В Счастье спокойно, но и проблем много. Некуда ребенка сводить, нет развлечений. Молодежь тупо курит и пьет. В спортивную секцию не сходишь, в бассейне не поплаваешь. Банально, в местных ресторанах нет японской кухни. У меня ее дочь любит. Когда ездим в Северодонецк, обязательно едим суши. Есть "Снукер" – бильярдная. Там посетители пьют пиво, джин-тоник. Часто драки бывают», – делится клиент «Натали» Сергей Муравьев.

«Счастье годик назад начало оживать. Открываются заведения, люди возвращаются. Хотя настроение не очень. На нашем краю больше пророссийски настроенных. Полицию и украинскую армию не сильно любят. Есть пласт людей, которые поняли, что Украина лучше, чем российский мир. Много девчат замуж повыходили за военных», – дополняет посетитель Дмитрий Гайворонский.

По материалам «Свои.city»

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