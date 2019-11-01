В Украине зафиксировали рост пенсий

За третий квартал средний размер пенсионной выплаты вырос на 0,5% против 13,6% за первое полугодие. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко.

По его словам, на начало октября средний размер пенсии составил 3020 грн, а квартал назад он был 3006 грн. Таким образом, с 1 июля по 1 октября текущего года, средний размер повысился на 0,5%. При этом с 1 января по 1 июля 2019 года средняя пенсия стала больше на 13,6%, поднявшись с 2646 грн до 3006 грн. Общая численность пенсионеров в стране за три месяца почти не изменилась и равна 11349187 человек.

Пенсия по инвалидности:

На 1 октября текущего года – 2450 грн. Ее получало 1380321 человек.

На 1 июля средняя пенсия составляла 2402 грн, которую получало 1370016 наших граждан.

Рост среднего размера пенсии произошло на 2%.

Пенсия по случаю потери кормильца:

На начало октября это 2687 грн и 521390 получателей.

На конец первого полугодия она равнялась 2661 грн. А начислена она была 520144 украинцам.

Темпы роста среднего показателя за третий квартал 2019 – 1%.

Пожизненное денежное содержание судей:

На конец третьего квартала средняя пенсия составляет 45 578 грн, ее получают 3339 граждан.

А на конец второго квартала она была 45 305 грн, а количество получателей стало 3315.

Средний показатель вырос на 0,6%.

Пенсии за выслугу лет:

На 1 октября – 2785 грн. Ее получало 222 620 человек.

1 июля этого года – 2773 грн, которые Пенсионный фонд платил 225 776 лицам.

Повышение произошло на 0,4%.

Пенсия военнослужащих:

В октябре составила 4843 грн, получало 553 784 человека.

В июле средняя выплата была 4827 грн, которую получило 553 717 наших граждан.

Темпы роста среднего показателя за первое полугодие произошли лишь на 0,3%.

Пенсии по возрасту:

01.10.2019 г. – 3016г рн при 8588595 пенсионерах.

01.07.2019 г. – 3009г рн, которую доставили 8595766 украинцев.

Средний размер повысился всего на 0,2%.

Социальная пенсия за последние три месяца не изменилась. Она в среднем составляет 1570 грн. Изменилась только количество тех, кто ее получает. Если в июле ее получало 81178 человек, то в октябре таких стало почти на две тысячи меньше – 79 138 человек.

«Как видим, наибольшая категория пенсионеров, которые получают пенсию по возрасту, за третий квартал сократилась более чем на семь тысяч человек, а пенсии выросли за три месяца всего на 0,2%. Если сравнить с первым полугодием "предшественников", то пенсии выросли на 13,6%, с 2648 грн, на 1 января, в 3009 грн, на 1 июля. Существенное увеличение пенсий в первом квартале привело к увеличению дефицита бюджета сразу в начале текущего года и было первым нарушением соглашения с МВФ в этом году», – написал он.

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