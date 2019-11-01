В Краматорске на пешеходном переходе сбили ребенка

В Краматорске сегодня, 1 ноября, водитель автомобиля «GEELI» на пешеходном переходе совершил наезд на 13-летнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

«Сегодня в 7:50 в Краматорский отдел полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Садовая. Правоохранителями было установлено, что водитель автомобиля "GEELI" двигаясь по улице Садовая со стороны улицы Коммерческая на пешеходном переходе совершил наезд на 13-летнего парня, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. В результате аварии ребенок получил телесные повреждения», – рассказали в полиции.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

В пресс-службе также напомнили, что с начала 2019 года в Краматорске произошло 87 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, которые получили не тяжелые травмы.

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