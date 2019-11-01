В «ДНР»: Мужчина до смерти забил приятеля

В неподконтрольном украинским властям Шахтерске (Донецкая обл.) задержали местного жителя, который до смерти избил своего приятеля. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что 30-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес своему товарищу тяжкие телесные повреждения, от которых тот скончался.

«Потерпевший и подозреваемый распивали спиртное. Между мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого фигурант нанес оппоненту несколько ударов кулаком по голове. Спустя некоторое время, 58-летний мужчина скончался от полученной черепно-мозговой травмы», – говорится в сообщении.

Мужчина арестован, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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