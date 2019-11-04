Жилье для переселенцев: Как волонтеры помогают семьям с детьми на Донетчине (Фото)

На Донетчине в Часов-Яре, Константиновке и других городах волонтеры гуманитарной миссии «Пролиска» за три года купили переселенцам из зоны боевых действий более 20 квартир и домов, и продолжают помогать людям с жильем.

В семье Игоря и Виктории Поджарых пятеро детей. В 2017 году из-за обстрелов они выехали из неподконтрольного украинским властям Дебальцево (Донецкая обл.). Переселенцы направились в модульный городок в Харьков.

«С детками и сумочками, и все – мы ничего не смогли вывезти», – вспоминает Виктория.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

По словам ее мужа, в Харькове семья прожила два года, потом узнали о гуманитарной миссии «Пролиска» и обратились за помощью к волонтерам, которые купили им трехкомнатную квартиру. «Разные были варианты, разные города. Понравился Часов Яр. Перед тем, как понравился, объездили все, конечно, мне все показали», – отметил Игорь.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Трехкомнатная квартира в Часов Яре для этой многодетной семьи обошлась волонтерам в 2 тыс. долл., они также помогли переселенцам с обустройством жилья.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Переехала семья месяц назад, сейчас Игорь ищет работу, Виктория следит дома за детьми, а старшие дети пошли в местную школу.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

«Мы за счет своих зарплат и средств посторонних волонтеров насобирали на приобретение этой квартиры. И теперь продолжаем понемногу сопровождать эту семью. В Часов Яре дешевая недвижимость, далеко от линии разграничения, плюс вся городская инфраструктура – рядом садик, рядом школа, и переселенцам это очень удобно», – рассказал координатор штаба гуманитарной миссии «Пролиска» в Часов Яре Евгений Ткачев.

По его словам, волонтеры покупают жилье переселенцам с детьми по двум направлениям. «Первое – это покупка за счет Управления Верховного комиссара ООН – проект "Добровольное перемещение" для тех семей, которые живут вдоль линии разграничения, и дети там подвергаются опасности. Второе – это тоже с помощью "Пролиски", но деньги привлекаются за счет стороннего донора. Это или другие гуманитарные организации, или просто волонтеры», – сообщил Ткачев.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Проекты по покупке жилья для переселенцев продолжаются.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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