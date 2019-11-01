Загороднюк заявил о готовности к «любым сценариям» агрессии ВС РФ

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявляет, что у разведки нет информации о возможном новом наступлении сил Российской Федерации на юге Украины, но украинские военные готовы к такому сценарию. Об этом Загороднюк сказал сегодня, 1 ноября, на брифинге, передает УНИАН.

На вопрос о вероятности наступления российских войск на южные области Украины Загороднюк ответил: «Мы постоянно мониторим ситуацию как в России, так и на временно оккупированных территориях. Пока у нас такой информации нет. Если она будет, конечно, что мы готовы к любым сценариям, и поэтому здесь мы чувствуем себя уверенно».

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