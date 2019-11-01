Личный опыт в Киеве: Как переселенцу удалось купить квартиру в кредит

Адвокату Ивану Ангелину и его семье удалось купить квартиру в Киеве спустя три года после переселения. После выезда из Горловки в 2014 году они жили в Херсонской и Харьковской областях, передают «Свои.city».

Горловчанин купил квартиру в Киеве в кредит в конце октября. «До этого три года снимали у одного владельца, который даже цену не поднимал. Как три года назад было 4,5 тыс. грн, так и оставалось», – говорит Иван.

Решились на покупку жилья, когда хозяин квартиры решил ее продавать. Горловчане обратились в банк за кредитом. Иван отмечает, что требования к переселенцам такие же, как и ко всем остальным: паспорт, ИНН, справка об официальной зарплате.

Квартира в Киеве им обошлась почти в миллион гривен. Первоначальный взнос составил 600 тыс. грн. Кредит семья взяла на 20 лет. В месяц выходит 6-6,5 тыс. грн выплат. «Можно было взять на 5 лет и платить по 20 тысяч, но мы себе оставили возможность для маневра. Не хочется сильно надрываться, хочется и для себя пожить, а не работать всю жизнь на эту квартиру», – пояснил Ангелин.

На первоначальный взнос деньги откладывали заранее. «Деньги на квартиру мы откладывали – в месяц от 10 до 15 тыс. грн. И особо не экономили на себе. Могли позволить и небольшой отдых, и походы в кинотеатр. Работали, конечно, много. Но деньгами не сорили, не сорим и не будем сорить. Если делать все с умом, то проблем, как правило, не возникает. Сейчас все хорошо, жизнь стабилизировалось. Жена нашла работу, у меня свое адвокатское бюро, дети ходят в школу, у них много друзей», – продолжает мужчина.

Ангелины в Горловке так и не смогли продать имущество. «За бесценок отдавать не хочется. Жена публиковала объявления, звонили – интересовались, но предлагают совсем копейки. Мы просили 10 тыс. долл. за квартиру, но риелтор предложила всего 2 тысячи. Решили тогда ничего не делать. Но возможно придется вернуться к этой теме, чтобы частично закрыть кредитный вопрос», – отметил адвокат.

Семья полостью Горловку не вычеркнула из своей жизни. «Вернусь ли я в Горловку? Не хочу зарекаться, все возможно. Когда жил дома, я был в восторге от Горловки и никогда не понимал людей, которые стремятся в Киев или тот же Донецк. Меня абсолютно все устраивало. Была возможность работать и отдыхать. В жизни не мог подумать, что окажусь в Киеве. Наоборот, всех считал дураками, кто рвался в столицу. Но в итоге сам сюда и приехал. Поэтому не буду зарекаться и говорить, что не вернусь», – делится Иван.

Он продолжает следить за событиями в родном городе. «Люди там хотели новую жизнь – получили. И я со стороны злорадно наблюдаю, когда же они этой жизнью насытятся. С удовольствием вижу, что многие поняли, что не туда их понесло. Поэтому я им открыто говорю – чем хуже у вас, тем больше я радуюсь, что Украина туда быстрее вернется. Жалости или сострадания у меня нет. Это лично моя позиция. Когда люди с высшим образованием начинают нести ахинею и сознательно ломать свой уклад жизни – я этого не понимаю», – резюмировал горловчанин.

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