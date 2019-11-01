«Каргилл. Запускают только перевозов»: Ситуация в пунктах пропуска днем 1 ноября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 1 ноября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«Sharap»: «11:07. В Горловке в сторону Бахмута перед полицией 15 общая и 5 льгота»;

«Николас»: «11:25. Майорск, украинский – зависает база, пропускают медленно. ДНР – пешеходов нет в обе стороны. Авто в Украину заканчиваются на знаке "50"»;

«HVN»: «13:32. Горловка 30 минут назад: пеших никого в обе стороны. Авто в Горловку – 20-25 шт, авто в Бахмут – 150»;

«Sharap»: «13:48. Уточняю: перед таможней Горловка в Бахмут 125 авто».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Polina: «10:26. На "Каргилле" движения нет. Стоим 1,5 часа, пропустили 3 машины и все»;

Светлана: «10:37. "Каргилл" – льготка движется понемногу, общая почти без движения, уже где-то на мосту заканчивается, льготная в 2 раза меньше»;

Valentyn: «11:32. "Каргилл" из Украины. За 3 часа 4 протяжки по 3 машины. Это из основной, наверное столько же пускают из льготки»;

Иван: «13:01. В Марьинке в сторону Донецка пеших до туалета»;

Семен: «13:41. Запускают только перевозов. Обычная очередь и льгота не двигаются. "Каргилл"»;

Семен: «13:57. Льготка 60+ обычная 100+».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Ivan: «11:46. В Еленовке очень много машин в сторону Украины»;

Александр: «11:48. В Еленовке из Донецка около 100 машин, в Донецк около 20. Пеших мало»;

Алексей: «12:50. Еленовка: чуть дальше 1 туалета»;

Александр: «13:03. Еленовка в Донецк 20 авто, из – 100, как было. Пеших нет. В Новотроицке много пешком».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Иван: «10:58. Очередь в Октябре в сторону Украины: основная на камышах, льгота машин 10. Машины до сих пор подъезжают, очередь увеличивается. Запускают раз в 15 минут».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: