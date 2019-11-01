Передавал разведданные: На Луганщине будут судить шпиона «ЛНР»

В Луганской области жителя Северодонецка обвиняют в передаче разведданных кураторам «ЛНР», а также, незаконном хранении боеприпасов и наркотиков. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Так, следствие установило, что с июня 2018 года мужчина собирал и передавал по телефону своему куратору – члену «диверсионно-разведывательного подразделения 2 армейского корпуса народной милиции "ЛНР"» информацию о силах и средствах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и правоохранительных органов в зоне АТО/ООС.

«Разведывательные данные касались мест расположения, перемещения и количества военной техники на украинских позициях, а также размещение военно-технических сооружений. Для конспирации использовались условные названия для различных видов оружия», – говорится в сообщении.

Во время обыска у мужчины обнаружили и изъяли схрон пригодных для использования боеприпасов: 7 заряженных ручных боевых гранат РГД-5 и 5 запалов к ним, более 100 патронов калибром 5,45 мм к автоматическому оружию системы АК.

Кроме того, правоохранители нашли около 3 кг каннабиса, а также психотропное вещество амфетамин и прекурсор калий перманганат.

«На основании собранных доказательств указанное лицо обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 263 (хранение боевых припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения), ч. 3 ст. 307 (незаконное изготовление и хранение с целью сбыта наркотического средства в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины», – отметили в прокуратуре.

Также уточняется, что за совершенные преступления обвиняемому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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