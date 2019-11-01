ВСУ завершили разведение сил и средств в Золотом

Украинская сторона завершила разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое (Луганская обл.), которое продолжалось трое суток. Сейчас начался следующий период – верификация. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщил начальник пресс-центра ОКП Объединенных сил Андрей Агеев, передает «УНН».
«Украинская сторона через объединенный оперативный штаб сообщает Министерству иностранных дел Украины, которое сообщает ОБСЕ о том, что мы завершили разведение сил и средств в Золотом. Следующая часть – это верификация – отслеживание, проверка под наблюдением специальной миссии ОБСЕ доклада об отводе. Они с помощью беспилотных летательных аппаратов проверяют зеркально: и наши, и силы противника. Действительно ли они отведены, это сегодня на четвертый день», – рассказал он.
По его словам, следующие 30 дней будет проходить демонтаж позиций и сооружений, на которых находились военнослужащие операции Объединенных сил, и под контролем ОБСЕ будет проходить демонтаж позиций противника.
Напомним, 29 октября в Золотом началось разведение сил и средств, а после этого силы и средства разведут в Петровском (Донецкая обл.). Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал разведение сил у Золотого «хорошей новостью».
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