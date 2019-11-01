Украина в НАТО: Эксперт пояснил, что может помешать

Решение о принятии Украины в НАТО зависит от политической воли государств – членов НАТО и того, как страна выполняет свои обязательства. Однако, не все страны, которые стали членами НАТО являются образцовыми. Такое мнение озвучил политолог-международник Антон Кучухидзе, передает «Слово і Діло».

По его словам, в 2008 году на саммите в Бухаресте было принято решение, что Украина в будущем станет членом Альянса. Кроме того, каждые 10 лет НАТО утверждает стратегию развития. Согласно лиссабонской стратегии двери НАТО открыты для стран, претендующих на членство в Альянсе.

«Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что НАТО готово принять Украину, следует расценивать как подтверждение действующей стратегии, которая принята в рамках НАТО», – пояснил эксперт.

Он отметил, что решение о членстве в НАТО зависит от многих факторов. В частности, важным условием является борьба с коррупцией, усиление демократических институтов, защите прав человека и проведение реформ, при этом не только в оборонном секторе.

Также, эксперт добавил, что решение о членстве Украины в НАТО, с одной стороны, зависит от обязательств Украины, а с другой, от политической воли государств-членов. ОН рассказал, что есть несколько различных процедур, например, по предоставлению ПДЧ (плана действий по членству, – ред.).

Кучухидзе обратил внимание на то, что в 2008 году Франция и Германия заблокировали предоставление Украине ПДЧ, несмотря на то, что тогда войны в Донбассе и аннексии Крыма не было.

«Если сейчас представить, что Альянс голосует за ПДЧ Украине, есть вероятность, что Франция и Германия вновь наложат вето. Во-первых, Франция в последнее время активно лоббирует интересы РФ на Западе, а Германия заинтересована в дешевом российском газе. Во-вторых, есть аналитическая рекомендация 1993 года, согласно которой членами Альянса не могут быть страны, в которых есть территориальные претензии или нерешенные территориальные вопросы с соседями», – пояснил Кучухидзе.

Также, отметил он, что, в отличие от 2008 года, в Украине появилась еще одна проблема – отношения с Венгрией.

Эксперт подчеркнул, что во времена правления Петра Порошенко Украина взяла на себя обязательства выполнять ежегодный план действий, в котором указано, что мы обязуемся выполнять рекомендации Венецианской комиссии и защищать права национальных меньшинств.

По мнению политолога, в силу объективных и субъективных причин фактор политической воли европейских государств, действительно, не в пользу Украины и на руку России.

«Незаконная аннексия Крыма и вторжение на Донбасс РФ были спровоцированы для того, чтобы раз и навсегда поставить точку на евроатлантических амбициях Украины. В Кремле поняли, что периодически у нас происходит смена власти, у которой могут быть разные позиции, а договариваться с Киевом трудно. Чтобы у таких стран, как Франция и Германия, было больше аргументов, почему Украину нельзя принимать в НАТО, в России прибегли к военному сценарию. Поэтому принятие Украины в НАТО будет означать автоматическую войну с РФ», – прокомментировал Антон Кучухидзе.

Кроме того, эксперт-международник подчеркнул, что такая ситуация не означает, что НАТО не нужно углублять сотрудничество и проводить реформы. Украина, конечно, должна иметь сильную армию, передовую технику и пытаться более мощно наполнять бюджет. Он отметил, что просто нужно реалистичнее подходить к вопросу.

Кучухидзе констатировал, что технология о членстве Украины в НАТО существует не менее 15 лет – три президентских кампании. Статус Украины, однако, не изменился.

«При этом Албанию приняли в свое время, несмотря на огромные проблемы с коррупцией. Не все государства, которые становятся членами НАТО, идеально соответствуют всем критериям», – отметил Кучухидзе.

Также политолог-международник добавил, что иногда бывают политические решения. Например, по Черногории, с которой также были сложности. Он напомнил, что члены альянса проголосовали на всех уровнях, но на этапе прохождения ратификации соглашения были опасения, что все сорвется. Он добавил, что очень много этапов, которые могут оборваться из-за тонкости нашей материи.

«Поэтому в этом вопросе нужно быть более реалистичными и продолжать реформы», – подытожил Антон Кучухидзе.

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