Встреча в Нормандском формате зависит от разведения сил на Донбассе, – Пристайко

Дата проведения встречи в Нормандском формате зависит от окончания разведения сил и средств в трех пилотных участках – Станице Луганской, Золотом (Луганская обл.) и Петровском (Донецкая обл.). Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 1 ноября, в ходе общения с журналистами в здании правительства заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

«Я знаю, что наши немецкие коллеги уже говорили с Российской Федерацией. Давайте попробуем подумать о том, что на сегодняшний момент никаких, кроме технических, препятствий нет. Будем надеяться, что Россия найдет время, удобное для всех 4-х стран – в Берлине, в Париже, в Минске – не важно, где, главное, чтобы переговоры состоялись», – сказал он.

«Я не готов говорить о 15 ноября, но я знаю точно, что мы были готовы еще 16 сентября. С того времени мы постоянно согласовываем эту дату. Но нам нужно закончить то, о чем мы договорились – разведение в третьей точке. Обстрелы, о которых мы говорим, срывают эту дату, и она постоянно сдвигается. Мы сейчас будем думать, каким образом все-таки зафиксировать дату, и зафиксировать дату будущих переговоров», – заявил Пристайко.

По его словам, провести переговоры в Нормандском формате в ноябре вполне реально, а разведение сил и средств на Донбассе пока касается только трех участков. «Есть три точки для разведения – Станица Луганская, Золотое и Петровское. В Станице Луганской развели еще когда начали строить мост. В Золотом мы начали, осталось Петровское. Никаких больше точек нет. Есть три точки», – подчеркнул глава МИД Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал дату разведения сил и средств в Петровском, если будут соблюдены условия «режима тишины».

Как сообщалось ранее, 29 октября в Золотом (Луганская обл.) началось разведение сил и средств, а после этого силы и средства разведут в Петровском. Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал разведение сил у Золотого «хорошей новостью».

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