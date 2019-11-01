В Харькове для переселенцев построят доступное жилье

В Харькове департамент экономики Харьковского горсовета разработает механизм строительства доступного жилья для льготников, в том числе для переселенцев из Донбасса. Об этом сообщили в городском совете.

Отмечается, что проект направлен на «очередников» и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и будет вынесен на обсуждение горсовета в ближайшее время.

По словам городского головы Харькова Геннадия Кернеса, в городе зарегистрировано уже более 80 тыс. переселенцев.

Напомним, в Украине правительство расширило государственную поддержку программы строительства доступного жилья в 2019 году. Теперь участники программы, большинство из которых переселенцы из Донбасса и участники АТО/ООС, смогут выбирать более дешевое жилье. Также, 28 октября, правительство приняло решение о выделении дополнительных 300 млн грн, которые к концу 2019 года позволят построить доступное жилье в пригородных районах Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова для около 950 семей, из которых 700 семей внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и около 200 семей участников АТО/ООС.

Как сообщалось ранее, в реестре кандидатов на кредитование по программе «Доступное жилье» по состоянию на 1 сентября находились 8 225 семей переселенцев и 1 911 – участников АТО.

Источник: «STATUS QUO»

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