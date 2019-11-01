Гуманитарная ситуация в Золотом-4 может ухудшиться, – волонтеры

В поселок Золотое-4 (Луганская обл.) ограничат доступ волонтеров и общественных организаций. Об этом волонтерам, по их словам, заявили на «горячей линии» операции Объединенных сил (ООС), объяснив это введением режима «желтый». В Золотое-4 будет ограничен въезд волонтеров из всех регионов Украины, кроме самого Золотого. Сами же волонтеры говорят, что если в поселок не будут пускать помощь, то гуманитарная ситуация там очень быстро ухудшится, передает «Радио Свобода».

Так, в Золотом-4 конца осени ожидали как спасения. Ведь именно на это время были запланированы встречи с волонтерами-психологами. Ежегодно в поселок на линии разграничения приезжали мобильные бригады из Северодонецка, рассказывает жительница Золотого-1 и волонтер Эля Дружбина.

По ее словам, она звонила на «горячую линию» ООС, где оператор отметил, что украинским общественным и волонтерским организациям запрещен въезд в Золотое-4. А значит, все запланированные культурные и психологические тренинги отменяются.

«Групповая работа, тренинг "Навыки психологического восстановления", есть индивидуальные консультации, в которых очень нуждается наше население. И старшее, и молодое поколение. Они должны были начать работу с пенсионерами. И была договоренность с местными, что к ним 4-5 раз приедут волонтеры-психологи, объяснять, как надо дышать, что делать, чтобы отвлечь себя от того, что происходит вокруг. А теперь им запрещено приезжать», – говорит Эля Дружбина.

Исполнительный директор благотворительного фонда «Восток-SOS» Константин Реуцкий отметил, что пока волонтеры не получили разъяснения запрещается ли приезжать вообще общественным организациям, или все же действует какое-то ограничение в доставке гуманитарной помощи.

По его словам, в «красной» зоне и раньше действовали некоторые ограничения, но именно на этой территории при почти полном отсутствии транспорта люди нуждались во всем: от продуктов до строительных материалов.

«Кроме этого, туда постоянно ездили юристы и делали выездные приемы. Это было очень важно для людей маломобильных, которые не могут сами уехать и получить какие-то справки. Оттуда и так было проблематично добраться даже до центра Золотого, я не говорю о Попасной или Лисичанске. Сейчас это будет еще сложнее. И уже скоро люди будут испытывать потребность во всем, в том числе и продуктах, если речь идет о маломобильных и пожилых людях, людях с малыми доходами, многодетных семьях», – говорит Константин Реуцкий.

Фото: Радио Свобода

Если волонтерам все же запретят помогать жителям Золотого-4, то очень быстро гуманитарная ситуация в этом поселке ухудшится. «Это очень непонятный шаг со стороны украинского правительства, он коснется очень большого количества людей», – подчеркнул Реуцкий.

Украинские волонтерские организации уже заявили, что будут обращаться в ООН и Совет Европы, чтобы привлечь внимание к такому решению правительства. Ведь, по мнению волонтеров, таким запретом власть сознательно лишает людей базовых вещей.

В то же время, штаб ООС в социальных сетях только разъяснил, как во время «желтого» режима будут работать представители СМИ, о запрете же волонтерам информацию официально до сих пор не подтвердили и не опровергли.

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