В Славянске «минировали» здание горсовета

В Славянске (Донецкая обл.) в полицию поступила информация о якобы минировании здания городского совета. После обследования помещений информация не подтвердилась, правоохранители разыскивают лжеминера. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«Информация об угрозе взрыва поступила в полицию сегодня в полночь, 1 ноября. Объект обследован – угрозы нет. Лицо, сообщившее о минировании, устанавливается», – сказано в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что информация о минировании поступила по спецлинии «102». Для проверки полученной информации на место происшествия сразу же выехали сотрудники полиции.

«На место была вызвана взрывотехническая служба, кинологи и другие экстренные службы», – говорится в сообщении.

После тщательного обследования здания и прилегающей территории подозрительных и взрывчатых предметов обнаружено не было.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 259 УК Украины – заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями.

Санкция статьи предусматривает для правонарушителя наказание в виде штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет.

Напомним, 28 октября, правоохранителям поступила информация о минировании автомобиля у здания СБУ в Славянске (Донецкая обл.) и сообщение об угрозе взрыва в здании бизнес-центра Краматорска. После проверки в обоих случаях эта информация не подтвердилась.

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