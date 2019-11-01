Путин переносит «нормандскую» встречу, чтобы прессовать Украину, – экс-министр

Президент Российской Федерации Владимир Путин откладывает «нормандскую» встречу, чтобы оказывать давление на Украину, принуждая к уступкам по Донбассу, а также, по газовому вопросу. Об этом экс-министр иностранных дел Павел Климкин заявил в интервью «Тиждень.ua».

«Путин переносит "нормандский формат", чтобы прессовать Украину своими требованиями, которые он взял из своей логики. Поскольку формула Штайнмайера, которая выскакивает из контекста, не имеет никакого смысла. Она ни положительная, ни отрицательная, она реально подходит только для российских планов сделать оккупированный Донбасс основой федерализации. Так же и с разведением: проблема не в нем, но в том, когда, при каких условиях, как предотвратить дальнейшую военную и диверсионную активность и, главное, зачем. Конечно, Путин ждет, оттягивая саммит, кто и как будет выполнять часть договоренностей с американской стороны. Есть также нюансы относительно Европы. Поэтому он выжидает и одновременно поднимает ставки. Причем не только по Донбассу. По газу также, это часть общего давления», – выразил мнение Климкин.

Также, отвечая на вопрос о том, может ли украина отказаться от «формулы Штайнмайера», экс-министр отметил, что «на нее еще не согласились».

«Мы на нее еще не согласились! Опять же, без плана и гарантий его выполнения это ничего. Как говорится, ничего не согласовано, пока все не согласовано», – считает Павел Климкин.

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