В «Л-ДНР»: НВФ перебрасывают к линии разграничения артиллерийские установки «Гвоздика»

На неподконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей «командование» незаконными вооруженными формированиями (НВФ) под видом учений перебрасывает к линии разграничения артиллерийские установки «Гвоздика», запрещенные Минскими соглашениями. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское командование продолжает усиливать оккупационные войска на передовой запрещенным минскими договоренностями вооружением», – говорится в сообщении.

В частности, согласно данным ГУР, под видом подготовки к масштабным совместным учениям НВФ на отдельных направлениях проводит переброску к линии соприкосновения танков и 122-мм самоходных артиллерийских установок «Гвоздика».

«В то же время оккупанты держат в готовности к применению дежурные огневые средства, пополняют на полевых складах передовых подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейского корпуса Вооруженных сил Российской Федерации запасы боеприпасов, в т. ч. мин и артиллерийских снарядов», – отмечается в сообщении Минобороны.

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